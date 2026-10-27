Juros altos e dólar em disparada: o que esperar do crédito em 2027?

A turbulência no mercado financeiro brasileiro após a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acendeu um alerta para as empresas que dependem de crédito para financiar suas operações e projetos de expansão. A queda de mais de 10% do Ibovespa no primeiro pregão após o segundo turno, que levou a B3 a acionar o mecanismo de circuit breaker pela primeira vez desde 2020, foi acompanhada pela valorização do dólar e pela pressão sobre os juros futuros. O movimento aumentou as incertezas sobre as condições de financiamento para 2027.

Com a taxa básica de juros, a Selic, em 13,75% ao ano, o custo do dinheiro já representa um desafio para companhias que precisam de capital de giro, recursos para investimentos e liquidez para manter suas atividades. A deterioração das expectativas econômicas pode tornar os financiamentos ainda mais caros e levar instituições financeiras a adotar critérios mais rigorosos na concessão de crédito.

Nesse cenário, empresas podem precisar rever seus planos de expansão, reforçar a gestão do caixa e diversificar as fontes de financiamento para reduzir a dependência das linhas tradicionais oferecidas pelos bancos. Para Edgar Araujo, CEO da Azumi Investimentos, instituição financeira que atua na estruturação e administração de fundos, a instabilidade não significa necessariamente uma paralisação dos investimentos, mas exige maior planejamento financeiro. “A volatilidade não significa que as empresas precisam interromper seus projetos. O crédito continua existindo, mas o acesso depende cada vez mais de organização financeira, garantias bem estruturadas e capacidade de demonstrar a sustentabilidade das operações”, afirma.

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Circuit breaker: o que é e quais são as causas?

FIDCs ganham espaço como alternativa de financiamento

Uma das possibilidades para empresas que buscam recursos fora do sistema bancário tradicional são os Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs). Esses veículos captam dinheiro de investidores e aplicam os recursos em direitos de recebimento, como valores de vendas parceladas, duplicatas e outros créditos originados por empresas.

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Na prática, uma companhia pode utilizar seus recebíveis para antecipar recursos que só entrariam no caixa futuramente. A operação permite obter liquidez sem depender exclusivamente de um empréstimo bancário convencional. O mecanismo pode ser especialmente relevante para empresas que possuem uma carteira consistente de recebíveis, mas precisam de dinheiro para financiar estoques, fornecedores ou investimentos.

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O que esperar do crédito em 2027?

As perspectivas para o próximo ano também dependem da trajetória da inflação e da política monetária. Segundo o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 26, as instituições financeiras projetavam inflação de 4,34% e Selic de 11,75% ao final de 2027. As estimativas, entretanto, foram coletadas antes da turbulência que atingiu os mercados após a eleição e ainda podem ser revisadas conforme a evolução das expectativas fiscais e econômicas. A maior aversão ao risco também tende a aumentar a seletividade dos investidores e das instituições financeiras, favorecendo companhias com fluxos de caixa mais previsíveis, menor endividamento e garantias consideradas mais sólidas.

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A duração da turbulência e seus efeitos sobre o crédito ainda são incertos. Caso a pressão sobre os juros se mantenha, empresas poderão enfrentar custos maiores para financiar suas atividades em 2027, mesmo que a taxa Selic apresente uma trajetória de queda. Nesse ambiente, o acesso a diferentes fontes de capital e a capacidade de administrar o endividamento devem ganhar importância nas decisões empresariais.