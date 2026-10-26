Entenda por que a Bolsa interrompe as negociações em momentos de forte turbulência no mercado

Circuit breaker na bolsa: O que é e quais são as causas?

É um mecanismo que interrompe temporariamente as negociações na bolsa diante de quedas acentuadas . Na B3, depende da desvalorização do Ibovespa.

O que é circuit breaker?

01.

A pausa busca conter movimentos de pânico e dar tempo para que investidores reavaliem suas decisões. A ideia é reduzir reações impulsivas.

Para que serve?

02.

Queda de 10% suspende os negócios por 30 minutos; recuo de 15% leva a uma pausa de uma hora; e perda de 20% pode gerar uma interrupção maior.

Quando é acionado?

03.

Em março de 2020, o avanço da Covid-19 e a turbulência nos mercados globais levaram a B3 a acionar o circuit breaker seis vezes em dez dias.

Pandemia: seis interrupções

04.

O colapso do mercado imobiliário americano provocou fortes quedas nas bolsas. O circuit breaker foi acionado seis vezes em menos de um mês.

Crise de 2008 paralisou a bolsa

05.

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