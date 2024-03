Jeff Bezos desbanca Elon Musk e volta a ser o homem mais rico do mundo

Giro VEJA - terça, 5 de março

O projeto que acaba com reeleição e a epidemia de dengue

O relator do Código Eleitoral no Senado, Marcelo Castro, afirmou em entrevista ao Ponto de Vista, de VEJA, que está convencido de que agora há um consenso maior sobre a necessidade do fim da reeleição no país. O senador apresentou três PECs sobre o tema. As mudanças no Código Eleitoral, a briga pelo Perse e a epidemia de dengue são destaques do Giro VEJA.