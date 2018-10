JBS faz recall de 3.000 t de carne por suspeita de salmonela nos EUA

A JBS Tolleson Inc., unidade da brasileira JBS localizada no Estado de Arizona, nos Estados Unidos, está fazendo um recall de cerca de 6,5 milhões de libras de produtos de carne bovina – aproximadamente 3.000 toneladas – por suspeita de uma possível contaminação por salmonela, informou o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA).

O órgão disse que a companhia está recolhendo do mercado produtos de carne bovina crua, incluindo carne moída, que foram acondicionados entre 26 de julho e 7 de setembro e enviados para varejistas de todo o país. O lote possivelmente infectado tem o número “EST 267”, conforme a marca de inspeção do USDA.

Ainda segundo o USDA, de 5 de agosto a 6 de setembro, 57 pacientes de 16 Estados americanos foram identificados com a doença bacteriana.

A agência classificou o recall da JBS Tolleson como “nível 1”, o que significa que há uma probabilidade razoável de que o uso do produto cause consequências sérias e adversas à saúde ou até mesmo a morte.

Os Serviços de Inspeção e Segurança Alimentar do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (FSIS, na sigla em inglês) disseram estar preocupados que parte desse lote de carne bovina esteja armazenada com os consumidores e pedem que todos descartem o produto ou devolvam ao local onde foi comprado.

A empresa anunciou que sua prioridade é a segurança do consumidor e que está trabalhando em parceria com o USDA para garantir que todos os produtos do possível lote afetado sejam retirados do comércio e casas dos consumidores.

Esse recall não tem nenhuma ligação com a JBS Brasil.