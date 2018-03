Itaú vai pagar à vista acordo com perdas dos planos econômicos

O Itaú Unibanco anunciou hoje que antecipará o pagamento de todos os poupadores que aderirem ao acordo sobre compensação das perdas com os planos econômicos, independentemente do valor. Para receber o valor à vista, entretanto, é necessário ser correntista do Itaú Unibanco.

Pelas regras do acordo, indenizações de até 5.000 reais serão pagas à vista, em até quinze dias após a validação do acordo. Acima desse valor, o pagamento poderá ser dividido em até cinco parcelas semestrais.

Para receber a quantia à vista no Itaú é necessário ter movido ação contra o banco, relativa às perdas com os planos econômicos Bresser (1987), Verão (1989) e Collor 2 (1991), e ter aderido integralmente a todas as etapas do acordo. Se o poupador moveu ação contra o Itaú mas não possui mais conta no banco, é possível receber à vista desde que volte a ser correntista da instituição.

O Itaú afirma que os poupadores deverão aderir ao acordo, por meio de seus advogados, em um site que será criado pela Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) em até 60 dias.