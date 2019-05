A declaração anual do Imposto de Renda 2019 deve conter todos os rendimentos recebidos pelo contribuinte em 2018, o ano-calendário, e também os bens. Essa obrigatoriedade entra em uma série de situações, inclusive se o contribuinte tinha um apartamento financiado e teve que devolvê-lo ao banco porque não tinha como pagar.

O prazo para declarar o IR se encerra na terça-feira, 30, às 23h59.

O prazo para declarar o IR se encerra na terça-feira, 30, às 23h59. O contribuinte que ainda não fez a declaração deve se apressar. Caso esqueça de declarar até esta terça, o contribuinte está sujeito à multa. que varia de 165,74 reais até 20% do imposto devido.

Perdi meu apartamento para o banco. Tenho que declarar o que me devolveram? @gil04071972

Sim. Na coluna “Discriminação” da ficha “Bens e Direitos”, informe que o bem foi retomado pelo banco e indique na coluna “Situação em 31.12.2017”, o mesmo valor informado na declaração de 2018, e deixe em branco a coluna “Situação em 31.12.2018”.

O valor que você recebeu do banco também precisa ser informado. Para isso, utilize a linha 26 da ficha “Rendimentos Isentos e Não Tributáveis”.