Investimento estrangeiro no país tem queda de US$ 17 bi em 12 meses

Os investimentos diretos no país (IDP) registraram redução de 22,8% no acumulado de 12 meses até outubro. No período, esses investimentos totalizaram 57,5 bilhões de dólare s, uma queda de 17 bilhões de dólares em relação ao acumulado até outubro de 2022, quando a entrada de dólar para investimento no Brasil foi de 74,5 bilhões de reais. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira, 4, pelo Banco Central .

No mês, o ingresso líquido foi de 3,3 bilhões de reais, ante 5,8 bilhões em outubro de 2022. A redução do investimento direto pode ser explicada pela redução do preço das commodities, cotadas em dólar, e também pelo aumento do risco fiscal, que tem impacto negativo na atratividade do país. A projeção para o déficit de 2023 é de 177,4 bilhões de reais, em 1,7% do PIB. O governo tem como meta um déficit zero em 2024, porém para isso precisa aumentar as fontes de arrecadação com a aprovação de medidas no Congresso.

Já nas transações correntes do Brasil – que medem a entrada e a saída de dólares – foi registrado um déficit menor. O saldo negativo foi de 34 bilhões de dólares, 1,62% do PIB nos últimos 12 meses até outubro deste ano. O patamar é menor que os 56,7 bilhões de dólares (3,04% do PIB) registrados no acumulado até outubro de 2022.