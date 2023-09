Investimento em futebol feminino aumenta pelo sexto ano consecutivo

Mais um dado positivo envolvendo o futebol feminino foi divulgado na última semana, em relatório da Fifa sobre a janela de transferências: o total de investimento neste meio de ano bateu recorde e aumentou pelo sexto ano consecutivo, com 829 novas negociações envolvendo os clubes. No total, foram gastos 3 milhões de dólares — cerca de 15 milhões de reais, praticamente o dobro em comparação com meados de 2022.

A Europa foi o continente que mais se movimentou com reforços, sendo 634 transferências de entrada e 565 de saída. A Alemanha foi a primeira em número de transferências recebidas (55), enquanto a França liderou as transferências efetuadas (53). “Os valores são ainda ínfimos, mas são passos a frente de uma longa caminhada, como foi a caminhada das mulheres em várias outras frentes na sociedade”, diz Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil, empresa de entretenimento e agência de jogadores. “Os valores de transferências tendem a aumentar cada vez mais e vai ser um crescimento muito mais notório”, complementa Sandro Orlandelli, Membro da UEFA Academy e especialista na identificação de talentos pela FA, a Federação Inglesa de futebol.