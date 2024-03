Petrobras pode pagar dividendos ‘em momento oportuno’, diz ministro

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou à imprensa na noite desta segunda-feira, 11, que, a distribuição de dividendos extraordinários pode ser revista pela Petrobras “em momento oportuno”.

“Os recursos apurados de lucro que não são obrigatórios de serem divididos foram para uma conta de contingência, que remunera o capital, e que num momento oportuno o Conselho pode reavaliar a possibilidade de dividir parte ou a totalidade, em momento oportuno”, disse.

Na semana passada, a Petrobras anunciou a retenção de 100% de seus dividendos extraordinários, distribuindo aos acionistas apenas o valor mínimo de 14,2 bilhões de reais para o trimestre. O comunicado derrubou as ações da companhia, que perdeu 55 bilhões de reais em valor de mercado em um dia.

Ao lado de Fernando Haddad, ministro da Fazenda, Silveira defendeu que, ao comprar ações da Petrobras, os investidores “sabem que o governo é o controlador” da empresa. Os ministros, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, e outros nomes do governo se reuniram com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta segunda para tratar da questão da distribuição de dividendos da empresa.

O ministro disse que o governo Lula tem trabalhado, com a Petrobras, para compatibilizar “o interesse público, o interesse da sociedade brasileira, com o interesse do investidor”.

Haddad afirmou que o conselho da Petrobras decidiu que a distribuição dos dividendos será feita quando “ficar claro para o conselho que isso não vai comprometer o plano de investimento da companhia”.

“Então, ao invés de fazer a distribuição de 100% dos dividendos extraordinários ou de 0%, se julgou a conveniência de à luz dos desdobramentos dos investimentos nas próximas semanas e meses o conselho volta a se reunir com as informações da diretoria para julgar a conveniência de fazê-lo e de quando fazê-lo. Esse tipo de decisão não tem nenhum problema”, disse o ministro da Fazenda.

Silveira ainda negou que Jean Paul Prates deixará o comando da Petrobras. “Em nenhum momento isso foi cogitado“, afirmou.

Em outra entrevista, em seguida, Silveira afirmou que rever a decisão sobre os dividendos “é sempre uma possibilidade. A decisão foi correta, não vamos chamar de revisão. O Conselho pode decidir que esse dinheiro que está na reserva pode ser distribuído”.