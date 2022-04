Invalidez por Covid-19 já custa R$ 1 bilhão aos cofres do Governo Federal

Desde o início da pandemia, em março de 2020, o Brasil já registra mais de 660 mil mortes pela Covid-19. Alguns sobrevivem completamente ilesos dos efeitos do vírus, mas outros lidam com sequelas e até mesmo invalidez. O Governo Federal já gastou mais de 1 bilhão de reais para esses casos, de acordo com levantamento realizado pela CNN.

O levantamento revela que cerca de 135 mil brasileiros foram afastados de seus trabalhos devido a sequelas temporárias causadas pela Covid-19, superando os problemas ortopédicos, que costumavam liderar o ranking de pedidos de afastamento por invalidez. O benefício para o trabalhador afastado é de 1,3 mil reais por um período de até seis meses.

Antes da pandemia, em 2019, as doenças virais foram responsáveis pelo afastamento de 143 pessoas e custaram 1 milhão aos cofres públicos.