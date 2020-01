Interpol torna público o pedido de prisão de Carlos Ghosn

A Interpol publicou nesta quinta-feira, 9, em seu site o pedido de prisão de Carlos Ghosn, ex-chefe da aliança automotiva Nissan-Renault-Mitsubishi. No fim de dezembro, o executivo fugiu do Japão, onde responde a processos por crimes de fraude financeira, para o Líbano, país do qual é cidadão. Nascido no Brasil, Ghosn também tem cidadania francesa. As autoridades libanesas haviam sido notificadas na semana passada pela Interpol, após pedido do Japão.

Ainda sem a foto do executivo, o pedido traz o nome completo de Ghosn, sua tripla nacionalidade (brasileiro, libanês e francês), as línguas que ele fala — espanhol, inglês, francês, árabe e português — e as acusações que pesam sobre ele.

As autoridades libanesas disseram que Ghosn entrou legalmente no país e nesta quinta-feira autorizaram que o executivo more no país, mas o proibiram de deixar o Líbano. O país árabe não tem acordo de cooperação judicial ou de extradição com o Japão.