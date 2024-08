Inteligência artificial identifica 73% de probabilidade de alta da Selic

A ferramenta de inteligência artificial criada pela gestora Equus Capital para estimar o futuro da Selic indica um aumento de probabilidade de alta dos juros no Brasil.

Elaborado semanalmente, o Índice Equus de Precificação da Selic (IEPS) indica que há quase 73% de chance de o Comitê de Política Monetária (Copom) subir a Selic entre 0,25 e 0,50.

Por outro lado, as chances de manutenção são de 27,4%. Na semana passada a probabilidade de manutenção tinha perto de 30% de ocorrer segundo a IA.

Nesta semana, houve um aumento no número de contratos em aberto no mercado de opções de Copom, que permite a negociação da variação da taxa Selic, passando de 16.673 para 18.088.

Continua após a publicidade

“Enquanto os EUA consideram cortes de juros, no Brasil se discute um novo aperto monetário, visto como necessário para reancorar expectativas de inflação e valorizar o real. As apostas aumentaram após o discurso do diretor do Banco Central, Gabriel Galípolo, que destacou a abertura do cenário para o Copom,” afirma Felipe Uchida, head do departamento de análises quantitativas e sócio da Equus Capital.

Descontrole fiscal, aquecimento do mercado de trabalho, as expectativas de alta da inflação e câmbio pressionado estão entre as principais razões apontadas por gestores e economistas para esperar que o Copom suba a taxa de básica de juros no Brasil na sua próxima reunião, em setembro.

Apesar da aposta de algumas casas de análise que a taxa Selic, em 10,5% vai subir, o Boletim Focus desta semana não reflete esse aumento de expectativa. Segundo os dados compilados do mercado financeiro, pelo Banco Central, até o fim do ano a taxa Selic deve seguir no patamar de 10,5%.