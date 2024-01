INSS libera extratos com a correção das aposentadorias para 2024

Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) podem consultar a partir desta terça-feira, 23, o valor da aposentadoria com reajuste.

O extrato já pode ser consultado pelo portal Meu INSS e conta com o valor já corrigido. O acesso é feito via login gov.br. Para os aposentados que recebiam o equivalente a um salário mínimo no ano passado, o aumento foi de 7%, passando de 1.320 reais para 1.412 reais. Já os beneficiários que recebiam acima do piso contam com um reajuste menor: o aumento é de 3,71%, equivalente a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

A diferença nos reajustes entre quem ganha o piso e quem recebe mais acontece porque o governo retomou no ano passado a política de reajuste real do salário mínimo. Com isso, além da inflação, o piso também é corrigido pela variação do PIB de dois anos antes. Neste caso, 2022, quando a economia brasileira avançou 3%.

Como ninguém recebe menos do que o mínimo na Previdência Social, o reajuste segue a política do piso para quem recebe o mínimo. Para quem ganha acima disso, o aumento segue a recomposição da inflação, sem ganho real.

De acordo com o INSS, 27,3 milhões de pessoas recebem até um salário mínimo e 12 milhões ganham acima do piso nacional. Pagamento Os benefícios corrigidos começam a ser depositados aos beneficiários do INSS a partir do dia 25 — no caso de quem recebe o piso — e seguem até o dia 7 de fevereiro, conforme o dígito final do cartão de benefício. No caso de quem recebe acima de 1.412, o dinheiro cai na conta a partir do dia 1º de fevereiro, também conforme o dígito final do cartão.