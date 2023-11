Infracommerce cresce 37% na Black Friday

A Infracommerce, empresa responsável pela estrutura, gestão e operação de e-commerce de mais de 700 grandes marcas, como Hugo Boss, Palmeiras, Sky, Honey Be e Bicafe, cresceu 37% no chamado GMV, o volume bruto de mercadorias, em comparação com a Black Friday do ano anterior.

O número engloba o período de 23 a 26 de novembro e vai na contramão do mercado, já que as vendas online durante os mesmos dias registraram queda de 15% em relação ao último ano, segundo dados da plataforma Hora a Hora, da Confi.Neotrust.

A Infracommerce também registrou um aumento de 20% no número de clientes e lojas que operou em relação à 2022.