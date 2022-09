Inflação nos EUA sobe acima do esperado em agosto

Os dados de inflação não vieram nada animadores para os americanos. O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) subiu 0,1% em agosto, acumulando alta de 8,3% em doze meses, segundo informou o Departamento do Trabalho americano nesta terça-feira, 13.

Apesar da leve aceleração, a expectativas do mercado era que a inflação cedesse 0,1% na base mensal, ancorando em 8,1% na base anual. Era esperada que a queda do preço do petróleo ajudasse a aliviar ainda mais as pressões inflacionárias no país. Excluindo alimentos e energia (itens mais voláteis do índice), o índice subiu 0,6% na comparação mensal e 6,3% na anual, ambos acima do esperado.

A divulgação dos dados era bastante aguardada pelo mercado devido ao impacto que isso pode gerar na política monetária dos Estados Unidos e nas decisões do banco central norte-americano, o Fed, de continuar com as elevações mais agressivas nos juros. “Passamos a projetar que o Fed irá subir o juro em mais uma oportunidade em 0,75 ponto percentual, ante o percentual projetados anteriormente, de 0,50 ponto percentual. Também não é desprezível o aumento de probabilidade de assistirmos uma elevação de 75 ponto percentual também na reunião de novembro”, diz Étore Sanchez, economista-chefe e sócio da Ativa Investimentos. Com essa nova elevação esperada, o mercado projeta os juros americanos na faixa terminal de 3,75% a 4,00%. “Apostamos que o Fed conduzirá o juro para além disso tendo em vista sua comunicação recente, que teve um enfoque grande no ritmo em detrimento da fim de ciclo (o que é natural), mas não é desprezível a probabilidade de se romper tal patamar”, diz.