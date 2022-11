Inflação acelera tendência de alta para 2022

Pela terceira semana consecutiva, o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 14, reviu para cima as projeções do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). O número subiu para 5,83%, ante 5,63% na semana passada e 5,61% na semana anterior. As altas mostram que o processo deflacionário que vinha ocorrendo desde junho ficou para trás.

Já a projeção do PIB pelo mercado foi alterada levemente para cima após três semanas de estabilidade, passando de 2,76% para 2,77%. O câmbio, por sua vez, permaneceu estável, em 5,20 reais. Os dados surpreendem porque, na semana passada, os nomes anunciados pela equipe de transição do novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva e as declarações do presidente eleito assustaram o mercado e levaram a uma alta significativa do dólar e a uma queda do Ibovespa.

“Ainda não há nenhum impacto da eleição do Lula sobre as expectativas do mercado. O que nós temos é uma resposta do mercado aos números que saíram acima da expectativa”, diz João Mauricio Rosal, economista-chefe da Guide Investimentos. “Tivemos por exemplo uma rodada de dados de atividade um pouco mais fortes, principalmente serviços e comércio, e no lado da inflação o IPCA veio um pouco acima do esperado, com a volta de itens mais voláteis, como alimentação”, diz ele.