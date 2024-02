Indústria avança por cinco meses seguidos e fecha 2023 no positivo

A produção industrial no Brasil avançou 1,1% em dezembro do ano passado, alcançando o quinto mês consecutivo de crescimento. No acumulado do ano, o setor acumulou variação positiva de 0,2% em 2023 — uma recuperação em relação a queda de 0,7% registrada em 2022.

De acordo com o IBGE, os resultados da indústria foram impactados pela gradual melhora dos indicadores macroeconômicos e de emprego e renda. “Esse avanço recente da produção industrial pode ser explicado pelo comportamento positivo do mercado de trabalho, com redução na taxa de desocupação e aumento na massa de rendimentos; e por uma inflação em patamares mais controlados, especialmente no segmento de produtos alimentícios”, afirma André Macedo, gerente da Pesquisa Industrial Mensal.

O pesquisador destaca ainda a contribuição positiva das exportações, especialmente no que se refere às commodities. Também se observa, ao longo do ano, o início da flexibilização na política monetária com a redução na taxa de juros. São fatores importantes para se entender o movimento recente da indústria para o campo positivo. Mas vale a ressalva que é um resultado muito próximo da estabilidade.

Entre os setores, os destaques positivos foram registrados por indústrias extrativas, produtos derivados de petróleo e biocombustíveis e produtos alimentícios. Já entre as atividades com indicadores negativos destacam-se veículos automotores, produtos químicos, máquinas e equipamentos, máquinas, aparelhos e materiais elétricos e equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos.

“Quando avaliamos o ano de 2023, observamos dois períodos distintos. O primeiro semestre foi marcado por um comportamento predominantemente negativo da indústria geral, com uma queda de 0,3% no período. Já no segundo semestre, há, claramente, uma melhora de ritmo na produção industrial, resultando num crescimento de 0,5%”.