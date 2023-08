Indústria apresenta queda de faturamento e de horas trabalhadas

Os Indicadores Industriais de julho reforçam a perda de dinamismo da atividade industrial em 2023. De acordo com a pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI), houve queda do faturamento real da indústria de transformação, do número de horas trabalhadas na produção e do nível de utilização da capacidade instalada. “Esses indicadores refletem que a indústria de transformação permanece penalizada pela política monetária apertada e pelo ambiente de crédito desfavorável”, afirma a economista da CNI, Larissa Nocko.

Em julho de 2023, o indicador de faturamento real da indústria de transformação recuou 0,9% na comparação ao mês anterior. Na comparação com julho de 2022, o indicador apresenta queda de 6,8%.

O emprego iniciou o segundo semestre de 2023 mostrando estabilidade. Após os avanços expressivos registrados em 2021 e 2022, o indicador perdeu dinamismo e, em julho de 2023, encontra-se no mesmo patamar que estava em janeiro. Apesar disso, a série se encontra em patamar superior ao observado em 2022 e, na comparação com julho de 2022, o avanço corresponde a 0,4%.

A massa salarial da indústria de transformação e o rendimento médio do trabalho também ficaram estáveis em julho deste ano, ainda que acumulem variações positivas na comparação com o patamar em que iniciaram o ano.

Já a Utilização da Capacidade Instalada (UCI), que é um índice que mede o nível de atividade da indústria, alcançou 78,2% em julho de 2023, um recuo de 0,3 pontos percentuais em relação ao resultado de junho. Na comparação com julho de 2022, o recuo foi de 3,4 pontos. Esse resultado mostra continuidade da tendência de queda, observada na série desde 2021.

