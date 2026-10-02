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‘Índice do medo’ da Bolsa atinge recorde às vésperas das eleições

Indicador chegou a 32,39 pontos e sinaliza expectativa de oscilações mais intensas nas ações brasileiras nos próximos 30 dias; entenda como funciona

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 out 2026, 08h49 | Atualizado em 2 out 2026, 08h55
Bolsa de Valores de São Paulo Ibovespa dólar queda
O indicador funciona como um termômetro da incerteza no mercado. Quanto maior sua pontuação, maior a intensidade das oscilações esperadas. (Mauricio Lima/AFP)
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‘Índice do medo’ da Bolsa atinge recorde às vésperas das eleições Priorize VEJA no Google

O VIX Brasil, conhecido como “índice do medo” da Bolsa, fechou em 32,39 pontos nesta quinta-feira, 1º, o maior nível desde seu lançamento, em março de 2024. O recorde, registrado às vésperas das eleições, indica que os investidores esperam movimentos mais intensos do Ibovespa, principal índice de ações do país, nas próximas semanas, segundo informações divulgadas pela B3.

O indicador funciona como um termômetro da incerteza no mercado. Quanto maior sua pontuação, maior a intensidade das oscilações esperadas, tanto para cima quanto para baixo. Por isso, uma alta do VIX não representa, por si só, uma previsão de queda da Bolsa. Segundo a B3, níveis superiores a 30 pontos costumam estar associados a períodos de maior turbulência nos preços dos ativos.

Para calcular essa expectativa, o índice utiliza os preços das opções sobre o Ibovespa, contratos que dão ao comprador o direito de comprar ou vender o índice em condições previamente definidas. A medida considera as oscilações esperadas para os próximos 30 dias e é acompanhada por investidores e gestores para avaliar riscos e planejar a proteção de suas carteiras.

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A marca desta quinta-feira prolonga uma sequência de resultados elevados. Na segunda-feira, 28, o VIX Brasil havia encerrado o pregão em 31,84 pontos, superando pela primeira vez o patamar de 31 pontos. Na ocasião, a B3 informou que as cinco maiores pontuações desde a criação do indicador haviam ocorrido em setembro de 2026.

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Com o novo recorde, os quatro maiores níveis do índice passaram a se concentrar nos últimos dias de setembro e no início de outubro, segundo a Bolsa. A sequência mostra que a expectativa de fortes oscilações persistiu na entrada do mês das eleições.

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