ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Inadimplência das famílias bate recorde e chega a 8% em agosto, diz BC

Índice considera empréstimos com condições negociadas entre bancos e clientes. Juros cobrados das famílias nessa modalidade também subiram

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 set 2026, 10h12 | Atualizado em 29 set 2026, 10h29
Edifício do Banco Central do Brasil em Brasília, com fachada de concreto e janelas espelhadas, sob um céu nublado e dramático. Uma árvore verde aparece à esquerda e um prédio mais baixo ao fundo. Na base, a inscrição BANCO CENTRAL DO BRASIL é visível.
O governo lançou na sexta-feira, 25 de setembro, uma nova etapa do Desenrola Brasil para renegociar dívidas antigas. (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)
Continua após publicidade
Inadimplência das famílias bate recorde e chega a 8% em agosto, diz BC Priorize VEJA no Google

A inadimplência das famílias no crédito livre chegou a 8% em agosto, o maior nível da série histórica do Banco Central, iniciada em março de 2011. O indicador considera empréstimos com pagamentos atrasados há mais de 90 dias e subiu 0,2 ponto percentual em relação a julho e 1 ponto percentual em doze meses. Os dados foram divulgados nesta terça-feira, 29.

O crédito livre reúne operações cujas condições são negociadas entre instituições financeiras e clientes, como empréstimos pessoais e cartão de crédito. Nesse tipo de financiamento, os juros médios cobrados das famílias também aumentaram. A taxa passou de 60,3% ao ano em julho para 61,7% em agosto, o que encarece tanto novos empréstimos quanto dívidas sujeitas à variação dos juros.

A alta dos atrasos não ficou restrita ao crédito livre. Quando são considerados todos os empréstimos do sistema financeiro, a inadimplência das pessoas físicas chegou a 6% em agosto, avanço de 0,2 ponto percentual no mês. Entre as empresas, o indicador ficou estável em 3,3%. No conjunto das operações de crédito, atingiu 5%, ante 4,9% em julho.

Siga

O saldo dos empréstimos às famílias também cresceu. Chegou a R$ 4,7 trilhões em agosto, alta de 0,8% no mês e de 10,5% em doze meses. No crédito livre, o avanço foi puxado principalmente por financiamentos de veículos, cartão de crédito rotativo e empréstimos consignados a trabalhadores do setor privado, segundo o Banco Central.

Continua após a publicidade

Os dados mais recentes sobre o peso das dívidas no orçamento das famílias se referem a julho. Naquele mês, o endividamento chegou a 49,9% da renda disponível acumulada em doze meses, aumento de 0,2 ponto percentual em relação a junho. Já a parcela da renda mensal comprometida com o pagamento de dívidas ficou estável em 28,7%.

O governo lançou na sexta-feira, 25 de setembro, uma nova etapa do Desenrola Brasil para renegociar dívidas antigas. O anúncio ocorreu depois do período coberto pelos dados de agosto do Banco Central, que ainda não mostram possíveis efeitos da medida.

Publicidade
TAGS:
Economia
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).