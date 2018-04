Imposto de Renda: tire suas dúvidas ao vivo sobre a declaração

A Receita Federal recebeu 21,6 milhões de declarações até as 11h desta sexta-feira. A expectativa do órgão é receber 28,8 milhões de documentos até o dia 30, prazo final de entrega. Os contribuintes que perderem a data estão sujeitos ao pagamento de multa mínima de 165,74 reais e máxima de 20% do imposto devido.

Especialistas convidados por VEJA vão responder ao vivo a perguntas do leitor a partir das 15h. Envie sua dúvida para o e-mail veja-ir2018@abril.com.br ou pelo Facebook e Instagram.

As perguntas serão respondidas ao vivo por Andrea Nicolini, coordenadora de tributos da Sage Brasil, Antonio Gil Franco, sócio de impostos da Ernet Young, José Vanildo Veras da Silva, vice-presidente da Associação das Empresas de Contabilidade de São Paulo e Valter Koppe, supervisor regional do Imposto de Renda no estado de São Paulo.