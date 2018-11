iFood começa a receber pagamentos com QR Code

A Movile Pay, empresa de grupo Movile, lançou um sistema de pagamentos por QR Code. A tecnologia permite que usuários paguem suas contas sem a necessidade de ter em mãos dinheiro ou cartão de crédito pu débito. Basta um celular com câmera para fazer a leitura do código da empresa que está vendendo o serviço ou produto.

Entre as empresas que iniciaram o recebimento de contas por essa tecnologia está o iFood, aplicativo de entregas que também pertence ao grupo Movile. Por enquanto, 150 restaurantes de São Paulo e Espírito Santo cadastrados no iFood já estão preparados para receber com QR Code. A meta é levar a tecnologia para restaurantes de todo o país.

Ao pagar com QR Code, o iFood lançará a conta do restaurante diretamente para o cartão que ele tem cadastrado no sistema.

A empresa acredita na ampliação da utilização desse sistema de pagamento, já que cada vez há mais brasileiros com acesso a smartphones – mais de um por pessoa. No começo do mês, a empresa anunciou um aporte de 500 milhões de dólares. A quantia será destinada a melhorias nas áreas de logística, tecnologia, promoções, pessoas, fusões e aquisições.

O iFood registrou 10,8 milhões de pedidos em outubro. Em novembro, esse número deve passar de 12 milhões. A meta é fechar o ano com mais de 100 milhões de entregas.O total de entregadores passou de 63 mil para 120 mil de 2017 para 2018. O plano do aplicativo é dobrar esse número.A empresa quer triplicar total de restaurantes, que passou de 27 mil para 50 mil neste ano. Outra meta é ampliar a presença no país – o aplicativo já atende 483 cidades e pode passar a cobrir mais de 1.000.