O Ibovespa, principal índice da bolsa de valores brasileira, fechou em leve queda nesta quarta-feira, 27, o pregão se encerrou aos 97.307,32 pontos, baixa de 0,30%, puxada pela queda nas ações da Vale e pela fala do ministro chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que mostrou engessamento na negociação da proposta da reforma da Previdência. O dólar recuou 0,38%, e fechou a 3,73 reais na venda.

As ações da Vale estão entre as maiores pressões negativas nesta quarta, com queda de 0,78% após perder o grau de investimento pela Moody’s. Os papéis da Raias Drogasil dispararam a 7,47% após balanço e anúncio de aquisição da rede de drogarias Onofre.

O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse que não está aberta a negociação à economia de 1 trilhão de reais, como prevê a proposta apresentada ao Congresso Nacional, disse que ela é “cláusula pétrea”, o que endossa receios sobre dificuldades nas negociações tanto na Câmara dos Deputados como no Senado.

O governo está em ofensiva para se aproximar das bancadas e líderes, uma vez que entende que ainda não tem votos suficientes para a aprovar a reforma, mas o mercado aguarda progressos efetivos.

As ações da Petrobras fecharam em alta de 1,88% tendo de pano de fundo a alta do petróleo no exterior e expectativas para o resultado do quarto trimestre, após o fechamento do pregão. O Credit Suisse espera lucro líquido de 3,19 bilhões de reais.

O dólar encerrou em queda ante o real nesta quarta-feira, em pregão véspera de fechamento da Ptax mensal, com desempenho melhor do que outras moedas emergentes, enquanto investidores seguiram contrabalançando eventos externos e noticiário relacionado à reforma da Previdência.

(Com Reuters)