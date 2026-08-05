Ibovespa tem leve desvalorização devido à espera de decisão do Copom

O Ibovespa teve leve desvalorização de 0,09% nesta quarta-feira, 5, recuando para os 177,7 mil pontos. Hoje, a bolsa de valores brasileira operou de forma tímida, em compasso de espera e de olho principalmente no comunicado do Comitê de Política Monetária (Copom), que sairá após o anúncio da decisão sobre a taxa de juros básica do país, a Selic.

O mercado espera um corte de 0,25 ponto percentual no juros nesta noite. O importante, então, será o tom usado pela autoridade monetária. “O pregão foi mais sensível ao macro, uma vez que o Copom deixa o mercado no compasso de espera para entender se a porta fica aberta para mais cortes de juros olhando à frente”, afirma Bruno Perri, economista-chefe e sócio-fundador da Forum Investimentos.

Entre as ações de peso no principal índice da B3, os bancos operaram majoritariamente no positivo. O Santander (SANB11) liderou os ganhos, com alta de 1,31%, seguido pelo Itaú (ITUB4), que avançou 0,67%. Banco do Brasil (BBAS3) subiu 0,29%, enquanto o Bradesco (BBDC4) teve desvalorização de 0,83%.

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O dólar, por sua vez, encerrou em leve baixa, cotado a 5,11 reais. “A moeda americana devolve parte dos ganhos registrados no pregão anterior, em um dia marcado por grande expectativa dos investidores no cenário doméstico e uma agenda de balanços pesada”, comenta Rebecca Nossig, estrategista de ações da Nomad.

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