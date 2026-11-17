O Ibovespa teve valorização de 0,31% nesta terça-feira, 17, avançando para os 169,8 mil pontos. A bolsa de valores brasileira operou em um movimento de recuperação técnica depois de ter encerrado o pregão de segunda-feira, 16, em baixa. O dólar, por sua vez, encerrou em leve alta e ficou cotado a 5,78 reais, o maior valor desde abril de 2025.

“Acredito que, depois da forte valorização dos juros e da moeda americana no pregão anterior, é natural observarmos um movimento de realização por parte dos investidores que compraram esses ativos em um momento de alta”, afirma Marcos Bassani, estrategista de investimentos e sócio da Boa Brasil Capital.

Entre as ações de peso no principal índice da B3, os bancos operaram majoritariamente no negativo. Por volta das 18h, o Banco do Brasil (BBAS3) liderava as perdas, com baixa de 1,74%, seguido pelo Itaú (ITUB4), que recuava 1,50%. O Santander (SANB11) caía 0,63%, enquanto o Bradesco (BBDC4) tinha valorização de 0,77%.

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No exterior, o principal evento aguardado é a decisão sobre os juros americanos pelo Federal Reserve (Fed), prevista para dezembro. Bassani explica que, caso o banco central americano opte por elevar os juros, como parte do mercado projeta, pode haver um impacto negativo sobre os ativos brasileiros, com uma procura maior por dólar e uma consequente redução da atratividade de mercados emergentes, como o Brasil.

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No cenário doméstico, a questão fiscal continua sendo uma preocupação do mercado. No setor financeiro, a falta de previsibilidade fiscal aumenta a percepção de risco do país e pode pressionar os ativos brasileiros, abrindo espaço para novas desvalorizações da Bolsa e altas na cotação do dólar e nos juros futuros.

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