Ibovespa sobe com trégua entre Irã e EUA no Estreito de Ormuz

O Ibovespa hoje opera em alta nesta segunda-feira, 22, com os investidores repercutindo sinais de distensão entre Estados Unidos e Irã em relação ao Estreito de Ormuz. No cenário doméstico, a agenda econômica esvaziada reduz o apetite por apostas mais contundentes, enquanto o mercado aguarda a divulgação da ata do Comitê de Política Monetária (Copom), prevista para esta terça-feira, 23.

Por volta das 11h40, o principal índice da bolsa brasileira avançava 0,95%, aos 169.936,12 pontos. O dólar recuava 0,17%, cotado a 5,14 reais. Segundo Catar e Paquistão, mediadores das negociações realizadas na Suíça, as delegações dos Estados Unidos e do Irã registraram “progressos encorajadores” na rodada mais recente de conversas.

Entre os avanços está a criação de um canal de comunicação destinado a garantir a passagem segura de navios comerciais pelo Estreito de Ormuz. A expectativa é de que o fluxo marítimo seja normalizado em até 30 dias na principal rota de transporte de petróleo do mundo.

A notícia pressionava os preços da commodity, que caíam 3,2%, para 77,46 dólares por barril. O movimento reduz os receios de uma aceleração da inflação global, favorece o recuo da curva de juros futuros e estimula a entrada de capital estrangeiro na bolsa brasileira.

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Quais ações movimentam a Bolsa hoje?

A maior alta do Ibovespa era registrada pela Azzas, cujas ações disparavam 9,4%. A companhia confirmou a contratação do Morgan Stanley como assessor financeiro para uma potencial venda da Farm Rio no mercado internacional. Segundo uma fonte ouvida pelo NeoFeed, a operação pode alcançar cerca de 1 bilhão de dólares (5,1 bilhões de reais), montante superior ao valor de mercado da própria Azzas, estimado em aproximadamente 3,6 bilhões de reais.

Na ponta negativa, as ações da Petrobras recuavam 0,28%, enquanto os papéis da Brava caíam 1%, acompanhando a desvalorização do petróleo. O desempenho do setor petroleiro limitava parte dos ganhos do Ibovespa hoje.