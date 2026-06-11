Ibovespa sobe com otimismo global e avanço dos serviços
Mercado volta a precificar acordo entre EUA e Irã diante da guerra no Oriente Médio
O Ibovespa opera em alta nesta quinta-feira, 11, acompanhando o tom positivo dos mercados globais, que seguem precificando uma possível retomada das negociações entre Estados Unidos e Irã. Analistas também destacam que os dados do setor de serviços divulgados pelo IBGE reforçam o otimismo dos investidores ao mostrarem recuperação da atividade em abril, após a queda registrada em março.
Por volta das 11h50, o Ibovespa subia 0,09%, aos 168.765,80 pontos. Para Pedro Galdi, analista da AGF, o mercado trabalha com o cenário de que, após a recente escalada das tensões entre Estados Unidos e Irã, os dois países devem retomar o diálogo diplomático, reduzindo os riscos de um conflito mais amplo no Oriente Médio.
“Por enquanto, os investidores apostam na volta das negociações, o que sustenta o bom humor dos mercados. O Ibovespa acompanha o desempenho positivo das bolsas de Nova York. No entanto, tudo pode mudar ao longo do dia, principalmente em função do fluxo de investidores estrangeiros”, afirma Galdi.
Gabriel Uarian, analista-chefe da Cultura Capital, avalia que a alta desta quinta-feira também reflete uma recuperação técnica após a sessão mais pressionada da véspera, além da repercussão positiva dos dados divulgados pelo IBGE.
“O volume de serviços avançou 1,2% em abril e superou as expectativas do mercado, demonstrando resiliência da economia brasileira, especialmente em segmentos como turismo e serviços prestados às empresas”, afirma Uarian.
O resultado positivo foi disseminado entre as cinco atividades pesquisadas, com destaque para o setor de transportes, que avançou 0,9% e recuperou parte das perdas registradas em março, quando havia recuado 1,6%.
O desempenho foi impulsionado principalmente pelo transporte aéreo de passageiros, que cresceu 7,0% no mês. A alta ocorre após dois resultados negativos consecutivos, período em que o segmento acumulou queda de 16,6% entre fevereiro e março de 2026.
Segundo Rodrigo Lobo, gerente da pesquisa do IBGE, abril representou uma recuperação integral da retração observada no mês anterior.
“Esse movimento ocorreu de forma disseminada. Se em março todos os cinco setores pesquisados registraram queda, em abril o comportamento foi exatamente o oposto, com crescimento em todas as atividades”, explica.
Já Sidney Lima, analista da Ouro Preto Investimentos, avalia que o ambiente favorável pode sustentar os ganhos da bolsa ao longo do dia. No entanto, ele ressalta que uma deterioração das negociações entre Estados Unidos e Irã pode alterar rapidamente o humor dos investidores e aumentar a volatilidade dos mercados.