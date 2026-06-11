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Economia

Ibovespa sobe com otimismo global e avanço dos serviços

Mercado volta a precificar acordo entre EUA e Irã diante da guerra no Oriente Médio

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 jun 2026, 11h53
HISTÓRICO - Painel na B3: uma sequência de quinze altas seguidas do Ibovespa não ocorria desde 1994
Por volta das 11h50, o Ibovespa subia 0,09%, aos 168.765,80 pontos (Tuane Fernandes/Bloomberg/Getty Images)
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O Ibovespa opera em alta nesta quinta-feira, 11, acompanhando o tom positivo dos mercados globais, que seguem precificando uma possível retomada das negociações entre Estados Unidos e Irã. Analistas também destacam que os dados do setor de serviços divulgados pelo IBGE reforçam o otimismo dos investidores ao mostrarem recuperação da atividade em abril, após a queda registrada em março.

Por volta das 11h50, o Ibovespa subia 0,09%, aos 168.765,80 pontos. Para Pedro Galdi, analista da AGF, o mercado trabalha com o cenário de que, após a recente escalada das tensões entre Estados Unidos e Irã, os dois países devem retomar o diálogo diplomático, reduzindo os riscos de um conflito mais amplo no Oriente Médio.

“Por enquanto, os investidores apostam na volta das negociações, o que sustenta o bom humor dos mercados. O Ibovespa acompanha o desempenho positivo das bolsas de Nova York. No entanto, tudo pode mudar ao longo do dia, principalmente em função do fluxo de investidores estrangeiros”, afirma Galdi.

Gabriel Uarian, analista-chefe da Cultura Capital, avalia que a alta desta quinta-feira também reflete uma recuperação técnica após a sessão mais pressionada da véspera, além da repercussão positiva dos dados divulgados pelo IBGE.

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“O volume de serviços avançou 1,2% em abril e superou as expectativas do mercado, demonstrando resiliência da economia brasileira, especialmente em segmentos como turismo e serviços prestados às empresas”, afirma Uarian.

O resultado positivo foi disseminado entre as cinco atividades pesquisadas, com destaque para o setor de transportes, que avançou 0,9% e recuperou parte das perdas registradas em março, quando havia recuado 1,6%.

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O desempenho foi impulsionado principalmente pelo transporte aéreo de passageiros, que cresceu 7,0% no mês. A alta ocorre após dois resultados negativos consecutivos, período em que o segmento acumulou queda de 16,6% entre fevereiro e março de 2026.

Segundo Rodrigo Lobo, gerente da pesquisa do IBGE, abril representou uma recuperação integral da retração observada no mês anterior.

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“Esse movimento ocorreu de forma disseminada. Se em março todos os cinco setores pesquisados registraram queda, em abril o comportamento foi exatamente o oposto, com crescimento em todas as atividades”, explica.

Já Sidney Lima, analista da Ouro Preto Investimentos, avalia que o ambiente favorável pode sustentar os ganhos da bolsa ao longo do dia. No entanto, ele ressalta que uma deterioração das negociações entre Estados Unidos e Irã pode alterar rapidamente o humor dos investidores e aumentar a volatilidade dos mercados.

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