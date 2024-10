Ibovespa opera em queda puxado por Vale, Petrobras e bancos

O Ibovespa opera em queda de 0,33%, aos 134,6 mil pontos, enquanto o dólar cede 0,06%, cotado a R$ 5,50 até o meio do dia. O índice da B3 é pressionado pelas principais ações da bolsa, com Vale, Petrobras e bancos recuando.

Os investidores operam em compasso de espera antes das decisões de política monetária do Brasil e dos EUA, ambas divulgadas amanhã.

Nesta manhã, o Departamento do Comércio dos EUA informou que as vendas no varejo cresceram 0,1% em agosto, contra expectativa de queda de 0,2%. Já a produção industrial dos EUA veio acima do esperado: +0,8% em agosto, contra projeção de +0,2%, segundo consulta da Reuters.

Juntos, os dados apontam que a economia americana segue resiliente, o que reduz as expectativas de que o Fed promova um corte maior nas taxas de juros nesta reunião.