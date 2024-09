Vendas no varejo dos EUA surpreendem com alta em agosto

As vendas no varejo dos EUA subiram 0,1% em agosto, informou o Departamento de Comércio nesta terça-feira, 17. O número contraria a previsão de queda de 0,2% dos analistas consultados pela Reuters. Para julho, as vendas também foram revisadas para cima, mostrando uma alta de 1,1%.

O relatório antecede a decisão de juros do Federal Reserve nesta quarta-feira, 18, em que a instituição deve promover seu primeiro corte de juros desde 2020. A expectativa é que o BC americano promova um corte de 0,25 ponto percentual, após manter os juros em 5,50% por um mais de um ano.

Resultado

Excluindo automóveis, gasolina, materiais de construção e serviços de alimentação, as vendas aumentaram 0,3% em agosto, após alta revisada para cima de 0,4% em julho. Esses produtos são desconsiderados por serem muito voláteis ou influenciados por fatores externos, que podem distorcer a análise do comportamento do consumidor.

Indicando um consumo resiliente, o dado ajuda a sustentar a visão de que, mesmo com as taxas de juros elevadas, a economia americana segue sustentada pelos consumidores.