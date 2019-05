Ibovespa opera em forte queda e dólar sobe com crise entre China e EUA

O mercado financeiro americano reagiu mal, com fortes baixas nas bolsas. Por volta das 12h40, o índice Dow Jones registrava queda de 2,35%, o S&P 500 recuava 2,25% e o Nasdaq tinha perda de 3,18%. A medida também teve repercussão em outros mercados mundiais. Na Europa, as bolsas da Alemanha (-1,40%), Londres (-0,55%) e Paris (-1%) operavam em queda por volta das 12h40.

As bolsas asiáticas fecharam antes do anúncio chinês, mas registraram quedas na expectativa da retaliação. Na China, a Bolsa de Xangai fechou em baixa de 1,21% No Japão, o índice Nikkei fechou em queda de 0,72% e a Bolsa de Seul, na Coréia, teve queda de 1,38%.

(Com Reuters)