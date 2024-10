Ibovespa ganha fôlego com Petrobras e dólar cede para R$ 5,57

O Ibovespa, principal índice da B3, opera em alta nesta quinta-feira, aos 130 mil pontos. Após uma queda significativa no pregão anterior, o índice se recupera impulsionado pelas commodities, em especial o Petróleo, que volta a escalar com as tensões no Oriente Médio e impulsiona as ações da Petrobras.

Os investidores também digerem o recuo de 0,3% nas vendas do varejo em agosto. Apesar da desaceleração na atividade, o resultado é interpretado como um fator que alivia as pressões inflacionárias.

No cenário externo, as bolsas operam com volatilidade frente aos últimos dados de inflação dos Estados Unidos. O índice de preços ao consumidor (CPI) ficou levemente acima das expectativas do mercado, mas continua a sinalizar uma trajetória de desaceleração inflacionária. A inflação anual americana recuou de 2,5% para 2,4%.

A leve alta registrada em setembro pode, no entanto, influenciar o banco central americano, o Federal Reserve (Fed), a reavaliar os cortes de juros previstos. O dólar é negociado em queda, cotado a R$ 5,57 às 11h17.