Ibovespa fecha semana mais curta ainda à espera do corte de gastos

O Ibovespa termina a semana mais cedo, já em clima de feriado da Proclamação da República. E a sensação dos investidores é de que essa foi uma semana perdida. A bolsa brasileira recua 0,08% até ontem, rondando os 127 mil pontos.

É um sinal de que investidores vão continuar esperando o pacote de corte de gastos para tomar novas decisões. Segundo o Radar Econômico, o ministro Fernando Haddad comunicou ao Congresso que a tesourada será de R$ 70 bilhões, mas em duas fases. Parte neste ano, outra em 2025. Ainda não há data para o anúncio oficial, que depende do aval do presidente Lula.

Nesta manhã, o EWZ, o fundo que acompanha ações brasileiras em Nova York e funciona como um pré-mercado para o Ibovespa, recua 0,58%. Ele vai na contramão da tendência em Wall Street, levemente positiva, e também fica atrás da alta das bolsas europeias.

O dia será marcado ainda pela divulgação do IBC-Br, que mede a atividade econômica do país, e por duas falas públicas do presidente do BC, Roberto Campos Neto, que encerra seu mandato à frente do Banco Central. Ele deve entregar o comando da autoridade monetária sem cumprir a meta de inflação.

No exterior, nova leitura do PIB da Zona do Euro no terceiro trimestre mostra expansão da atividade econômica de 0,3%, quando comparado com o 2TRI, e de 0,9% na comparação com igual período do ano anterior.

Já os Estados Unidos atualizam os dados de inflação ao produtor e os pedidos semanais de seguro-desemprego, com peso menor sobre o mercado agora que investidores estão ocupados com o novo governo Trump.

Agenda do dia

9h: BC divulga o IBC-Br de setembro

9h30: BCE divulga ata da última reunião de política monetária

10h: Ministério da Fazenda publica Prisma Fiscal

10h30: EUA anunciam PPI de outubro

10h30: EUA divulgam pedidos semanais de auxílio-desemprego

11h15: Tom Barkin (Fed Richmond) discursa

13h: Estoques de petróleo nos EUA

13h: Campos Neto palestra no Valor’s 12th Annual Summit

13h55: Campos Neto palestra no 12° Fórum Liberdade e Democracia

16h: Christine Lagarde (BCE) discursa no Prêmio de Soberania Choiseul 2024

17h: Jerome Powell (Fed) participa de evento do Fed de Dallas

18h: Andrew Bailey (BoE) discursa

20h50: Japão publica PIB do 3Tri (preliminar)

23h: China divulga produção industrial e vendas do varejo em outubro

Balanços

Antes da abertura: Azul

Após o fechamento: Banco Inter e Walt Disney

