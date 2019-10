Ibovespa fecha semana em alta devido a acordo preliminar entre EUA e China

O Ibovespa, principal índice acionário da bolsa brasileira, fechou a semana em alta devido a avanços nas negociações comerciais entre Estados Unidos e China. No pregão desta sexta-feira, 11, o resultado foi novamente amparado pelo otimismo relacionado à negociação entre Estados Unidos e China, que afirmaram no final da sessão que tiveram grandes avanços para o fim da guerra comercial. O índice subiu 1,98% no dia, a 103.831 pontos. No acumulado da semana, a alta foi de 1,25%. Já o dólar comercial teve queda de 0,68%, vendido a 4,09 reais. Na semana, a alta da moeda foi de 0,95%.

O otimismo do mercado foi baseado em uma fala do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo ele, os EUA e a China chegaram a um acordo comercial preliminar, envolvendo ainda questões de propriedades intelectual, serviços financeiros e grandes compras agrícolas.

Os dois lados afirmaram perto do final da sessão que estão muito próximos de encerrar a guerra comercial. Trump afirmou a jornalistas que vai ser preciso até cinco semanas para a conclusão da redação do acordo definitivo com Pequim. Por sua vez, o vice-premiê chinês, Liu He, disse que ambos os lados fizeram substancial progresso em vários campos e que vão continuar com os esforços para um acordo. O resultado positivo do encontro comercial refletiu nas bolsas americanas. O S&P 500 ganhou 1,1% e o Dow Jones subiu 1,2%.

O secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, disse a repórteres que Trump concordou em não avançar com um aumento nas tarifas sobre cerca de 250 bilhões de dólares em produtos chineses que deveriam entrar em vigor na terça-feira.