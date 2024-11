Ibovespa deve fechar semana em queda, na contramão dos EUA

A Faria Lima termina a semana com a sensação de que teria sido melhor pedir férias a sair de casa para trabalhar. O Ibovespa acumula baixa de 0,68% nos três pregões da semana – interrompida pelo feriado na quarta-feira. E a tendência do dia é de nova desvalorização.

O EWZ, fundo que representa a bolsa brasileira em Nova York, amanhece o dia em baixa de 0,26%, acompanhando o sinal dos futuros americanos e também a direção dos principais índices europeus.

Ontem, após o fechamento do mercado, o ministro Fernando Haddad (Fazenda) antecipou um congelamento de R$ 5 bilhões em despesas, uma espécie de paracetamol para o mercado financeiro, que ainda aguarda o pacote oficial de corte de gastos. Também de acordo com o ministro, o mais provável é que o anúncio fique para a semana que vem.

Isso enquanto Brasília pega fogo com o indiciamento de Bolsonaro, Braga Netto, General Heleno e mais 34 por uma trama golpista para manter o ex-presidente no poder.

O Ibovespa já está na menor cotação desde agosto. E, com a piora no cenário internacional, há pouca margem para recuperação.

No mercado internacional, quem continua a se valorizar é o bitcoin, que encosta nos 100 mil dólares, por uma aposta de que a cripto poderá se beneficiar de políticas do novo mandato de Trump. Por lá, o noticiário também é quase que exclusivamente político, com investidores concentrados na formação do novo governo. Apesar do viés de baixa no início do dia, o S&P 500 fechou em alta em todos os pregões da semana até aqui.

Agenda do dia

4h: Alemanha divulga PIB do 3º trimestre

4h: Reino Unido publica vendas no varejo de outubro

5h30: Christine Lagarde (BCE) discursa em Frankfurt

9h30: Diogo Guillen (BC) faz reunião trimestral com economistas

11h15: Petrobras concede entrevista para detalhar Plano Estratégico

20h15: Diretora do Fed Michelle Bowman discursa

Fazenda divulga relatório bimestral de receitas e despesas

