Bitcoin atinge novo recorde e chega perto da marca de US$ 100 mil

Nesta quinta-feira, 21, o Bitcoin atingiu uma nova marca histórica em seu preço. Com valor real de 98 mil dólares, o ativo digital mais importante do globo chega ainda mais perto de ultrapassar o número tão aguardado por seus investidores: 100 mil dólares. Segundo especialistas nesse setor econômico, bater o recorde de seis dígitos representaria uma resposta aos céticos que argumentam que as criptomoedas são inúteis e possuem ligações com lavagem de dinheiro e crimes.

Impulsionado pelo otimismo do mercado de criptos devido à vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, o maior ativo digital movimentou mais de 100 bilhões de dólares e subiu até 5,6% nas últimas 24 horas, atingindo um recorde de 98,9 mil dólares, por volta das 16h. A figura de Trump na presidência promete um ambiente regulatório mais favorável às moedas digitais e anima o setor. Desde o dia das eleições norte-americanas, o Bitcoin já avançou 44% em meio a discussões sobre a criação de um cargo na Casa Branca dedicado exclusivamente à política de ativos digitais.

Mesmo assim, o caminho até os 100 mil dólares é nebuloso. Lucas Roja, especialista de criptoativos do BTG Pactual, afirmou no programa Morning Call Crypto desta quinta-feira, 21, que superar a marca depende muito da resposta do mercado em relação a esse patamar. “Imagino que teremos um pouco de turbulência entre os 98 e 100 mil dólares, com muita volatilidade no mercado. Mas é uma situação de descoberta de preço”, comentou. No momento, o valor do Bitcoin se encontra em 97, 9 mil dólares.