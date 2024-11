Os motivos por trás dos recordes consecutivos do Bitcoin, que já supera os US$ 80 mil

Neste domingo, 12, o valor do Bitcoin ultrapassou a marca dos 80 mil dólares — o equivalente a quase 460 mil reais — pela primeira vez na série histórica, registrando um crescimento de 4,5% na semana passada. O recorde deu-se em meio à vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, devido ao otimismo dos investidores em relação à vontade do governo republicano de “transformar os EUA na capital mundial das criptomoedas”, segundo o próprio Trump. As expectativas do mercado se baseiam na previsão de que o novo mandato irá promover um ambiente regulatório mais favorável às moedas digitais.

Junto à eleição de um futuro presidente republicano, o partido também ganhou a dominância do Senado e está na contagem regressiva para também ter controle da Câmara dos Representantes. A maioria dos congressistas é “pró-cripto” e buscará trabalhar para que esses ativos tenham menor controle de autoridades financeiras. Além da Bitcoin, o Ethereum, segundo maior token do mundo, teve um aumento de 8,9% em seu preço, chegando a 3,2 mil dólares por moeda pela primeira vez desde agosto deste ano. Durante sua campanha, Trump destacou em peso o mérito das criptomoedas, o que contribuiu para a reação do mercado.

Em um cenário de incertezas sobre o impacto fiscal do próximo governo, o que tende a desvalorizar o dólar, os investidores analisam a possibilidade de construir uma reserva nacional feita de Bitcoin, medida apoiada pelo republicano durante sua propaganda eleitoral. Atualmente, os EUA possuem pouco mais de 200 mil Bitcoins, avaliados em cerca de 15 bilhões de dólares — ou 85,5 bilhões de reais —, segundo a Forbes. Com esse valor, o país se torna o segundo maior possuidor da moeda digital, atrás apenas da China. No momento, a Bitcoin encontra-se em mais de 84 mil dólares, representando mais de 493 mil reais. Em comparação ao dia das eleições estadunidenses, o crescimento é de quase 19%.