Ibovespa cede e dólar sobe com incertezas fiscais e nova onda de protecionimso

O Ibovespa, principal índice da B3, opera em queda nesta quarta-feira, 27, abaixo dos 130 mil pontos, após iniciar o pregão em alta. O dólar, por sua vez, avança para cima dos R$ 5,80. Por volta das 13h20, a moeda americana era negociada a R4 5,84. Tanto o índice quanto a moeda americana são pressionados pelas incertezas fiscais e pela demora do governo em anunciar o aguardado pacote de ajuste fiscal.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve discutir o pacote com líderes partidários e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) nesta quarta, além de reuniões previstas com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

A nova onda de protecionismo impulsionada pela eleição de Donald Trump também tem gerado pressão no Ibovespa. O nervosismo nos mercados decorre, em grande parte, da promessa de Trump de expandir tarifas protecionistas, especialmente contra montadoras estrangeiras, além de aumentar a taxação sobre produtos provenientes de países como México, Canadá e China.

Embora o Brasil não tenha sido diretamente incluído nessa lista, o impacto global de um endurecimento nas políticas comerciais dos EUA pode repercutir de forma ampla. Restrições desse tipo tendem a desacelerar o comércio internacional e afetar as cadeias de suprimentos, elevando os custos de produção e pressionando a inflação em diversos países. Para o Brasil, essa conjuntura pode significar menor demanda externa por commodities e uma desaceleração do comércio global, fatores que ampliam as incertezas econômicas e elevam a aversão ao risco no mercado financeiro.

Apesar do recuo do índice, alguns dos principais ativos da bolsa brasileira continuam a apresentar ganhos. As ações da Vale avançam, refletindo a alta da cotação do minério de ferro na bolsa de Dalian, na China. Os papéis da Petrobras também operam em alta, acompanhando os leves ganhos do petróleo Brent no mercado internacional.