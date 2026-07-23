Ibovespa cai com piora do conflito no Oriente Médio

O Ibovespa opera queda nesta quinta-feira, 23, com o mercado atento à disparada do petróleo e ao mau humor dos investidores globais diante da escalada do conflito entre Estados Unidos e Irã. A piora da guerra no Oriente Médio ocorre após ataques dos rebeldes hutis contra embarcações ligadas à Arábia Saudita no Mar Vermelho, abrindo uma nova frente de risco para o transporte de petróleo e aumentando os temores de inflação global e de uma retomada do ciclo de alta dos juros.

Por volta das 12h, o Ibovespa recuava 0,18%, aos 177.220,64 pontos. O dólar subia 0,6% aos 5,08 reais. Entre as maiores altas do pregão estavam as ações da Petrobras impulsionadas pela disparada do petróleo. A valorização da estatal ajudava a limitar as perdas do índice, enquanto as bolsas de Nova York tombavam em meio ao aumento da tensão no Oriente Médio e à repercussão negativa do balanço da Alphabet, controladora do Google.

A guerra ganhou uma nova frente no mar. Além das tensões no Estreito de Ormuz, navios ligados à Arábia Saudita passaram a ser alvo de ataques dos rebeldes hutis no Mar Vermelho, elevando os riscos para o transporte global da commodity.

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O Ministério das Relações Exteriores de Omã, um dos principais mediadores entre os hutis e a Arábia Saudita, informou que trabalha para retomar as negociações diplomáticas entre as partes e buscar uma solução que permita “alcançar a segurança e a estabilidade na região”.

A declaração foi feita um dia após um ataque dos hutis contra um navio saudita no Mar Vermelho. Já o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou nesta quinta-feira que os rebeldes do Iêmen foram “enganados” pelo Irã ao atacar embarcações sauditas.

“Os hutis geralmente demonstram inteligência (…), mas parece que agora foram induzidos ao erro ao atacar a Arábia Saudita e seus navios”, disse Rubio a jornalistas em Manila, acrescentando que espera uma desescalada do conflito.

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A situação também continua difícil em Ormuz. A Guarda Revolucionária do Irã afirmou nesta quinta-feira ter impedido a passagem de três petroleiros pelo Estreito de Ormuz, em meio à disputa com os Estados Unidos pelo controle dessa importante rota marítima.

“Após um deles explodir e pegar fogo, os outros dois rapidamente deram meia-volta e se retiraram”, informou a corporação em comunicado, sem detalhar quando o incidente ocorreu.

Além das tensões marítimas, o confronto também se intensificou em terra. Os exércitos da Jordânia e do Kuwait informaram nesta quinta-feira que interceptaram novas salvas de mísseis e drones iranianos, enquanto o Exército e a Guarda Revolucionária do Irã afirmaram ter atacado alvos americanos localizados nos dois países.

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Segundo o Exército jordaniano, três mísseis iranianos foram interceptados na manhã desta quinta-feira, enquanto um quarto caiu em uma área desabitada. Já as Forças Armadas do Kuwait informaram durante a madrugada que também interceptaram “ameaças hostis de drones”, sem detalhar quais eram os alvos.

Diante desse cenário, os preços do petróleo saltavam 7,14%, com o barril cotado a 100,79 dólares. As petroleiras lideravam os ganhos na Bolsa. As ações da Petrobras subiam 1,57%, enquanto a PRIO avançava 2,07%, ajudando a reduzir as perdas do Ibovespa.

Bolsas globais caem com petróleo e IA

O mercado internacional também era pressionado pela disparada do petróleo e pela reação negativa ao balanço da Alphabet. As ações da controladora do Google caíam nesta quinta-feira, 23, mesmo após a companhia registrar um salto de 298% no lucro do segundo trimestre de 2026 em relação ao mesmo período do ano anterior.

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Embora o resultado tenha superado as expectativas, investidores reagiram negativamente ao fluxo de caixa livre negativo e ao aumento da projeção de investimentos em inteligência artificial, reforçando dúvidas sobre o prazo de retorno financeiro desses aportes, veja detalhes nesta reportagem.

Por volta das 11h20, as ações da companhia derretiam 7,1%, cotadas a 317,76 dólares. O movimento pressionava os principais índices de Wall Street. O S&P 500 recuava 1,07%, enquanto o Dow Jones caía 0,86%.

Em resumo, os mercados operam sob forte volatilidade, refletindo a escalada da guerra no Oriente Médio, que impulsiona os preços do petróleo, e a crescente preocupação dos investidores com o elevado volume de investimentos em inteligência artificial das grandes empresas de tecnologia.