Ibovespa avança com estímulos da China

O Ibovespa, principal índice da B3, opera em alta neste último dia do mês, atingindo 132,8 mil pontos, impulsionado principalmente pelos recentes estímulos econômicos da China. Esses estímulos têm gerado valorização das commodities, beneficiando o Brasil, um dos maiores exportadores para o país asiático. O minério de ferro, em particular, registra alta, o que fortalece as ações da Vale, uma das empresas com maior peso no índice brasileiro.

Além disso, os investidores repercutem as novas projeções do Boletim Focus, relatório semanal do Banco Central. Embora as expectativas para a inflação tenham sido mantidas, houve uma revisão nas previsões para a Selic, com duas altas de 0,5 ponto percentual projetadas até o final do ano. O risco de desancoragem na inflação segue no radar com as queimadas que atingem o país e com a adoção da bandeira tarifária vermelha patamar 2 em outubro.

No cenário externo, o clima é mais pessimista, com as principais bolsas internacionais recuando, o que limita um avanço mais expressivo do Ibovespa. O dólar, por sua vez, segue em alta, sendo negociado a R$ 5,46 às 11h14.