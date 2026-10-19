Ibovespa abre em alta com eleições e cenário internacional no radar

O Ibovespa, operava em alta de 0,79% nesta segunda-feira, 19, aos 207 044 pontos, em uma sessão marcada pela atenção dos investidores ao cenário eleitoral brasileiro e às perspectivas para a economia internacional. O dólar era negociado próximo de 5,05 reais, enquanto o mercado avaliava a queda dos preços do petróleo, os indicadores de inflação e as expectativas para a política monetária dos Estados Unidos.

O avanço ocorre após o índice encerrar a sexta-feira, 16, aos 205 430 pontos. No exterior, a redução das cotações do petróleo contribui para aliviar parte das preocupações com a inflação global, o que pode diminuir a pressão sobre os juros americanos e favorecer os ativos de países emergentes, como o Brasil.

Segundo Antonio Patrus, CEO da Bossa Invest, o comportamento do câmbio brasileiro depende de uma combinação de fatores que vai além das oscilações das commodities. “A trajetória do câmbio brasileiro também depende das perspectivas para a política monetária dos Estados Unidos, dos fluxos internacionais de capital e das condições econômicas internas. Por isso, movimentos pontuais do real precisam ser analisados dentro de um conjunto mais amplo de variáveis”, afirma.

No cenário doméstico, a proximidade do segundo turno das eleições presidenciais acrescenta uma fonte de incerteza ao mercado financeiro. As pesquisas BTG/Nexus e Atlas/Bloomberg apontam uma disputa competitiva, o que tende a aumentar a sensibilidade dos investidores a novas informações sobre os candidatos e suas propostas econômicas.

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Para Patrus, independentemente do resultado das urnas, a atenção do mercado continuará voltada à situação fiscal do país. “A atenção do mercado tende a permanecer concentrada nas perspectivas para as contas públicas, na trajetória da dívida, na previsibilidade das políticas econômicas e na capacidade de execução das propostas apresentadas”, destaca.

Os indicadores econômicos também entram no radar dos investidores. O Índice Geral de Preços – 10 (IGP-10) acelerou de 1,47% para 1,76% em outubro, sinalizando maior pressão sobre os preços no período. Ao mesmo tempo, o Boletim Focus aponta uma expectativa de inflação de 4,32% para 2027, acompanhada de uma projeção de crescimento econômico de 1,32%. A combinação de atividade mais fraca e inflação persistente pode dificultar o trabalho do Banco Central na definição do ritmo de redução da taxa Selic.

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O levantamento também prevê o dólar a 5,13 reais no encerramento de 2026. A estimativa reflete as expectativas dos economistas consultados, mas não representa uma previsão para as oscilações diárias da moeda. No mercado de ações, a queda do petróleo pode produzir efeitos diferentes entre os setores. Enquanto preços mais baixos tendem a pressionar as perspectivas de receita das produtoras da commodity, empresas ligadas ao transporte e com maior exposição aos custos de combustíveis podem ser beneficiadas.

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A China também permanece no foco dos investidores. A economia chinesa cresceu 4,5% no terceiro trimestre, resultado acompanhado de perto pelo mercado brasileiro devido à importância do país asiático para a demanda por commodities, especialmente minério de ferro.

Além dos indicadores macroeconômicos, a temporada de divulgação de balanços corporativos deve influenciar o desempenho da Bolsa nas próximas semanas. Patrus ressalta que os investidores devem acompanhar os resultados financeiros das empresas para avaliar as perspectivas de cada setor. “A temporada de balanços acrescenta outra dimensão à análise, com atenção à evolução das receitas, margens, endividamento e geração de caixa das companhias”, afirma.