ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Ibovespa abre em alta com eleições e cenário externo no radar

Bolsa avança 0,42% no início do pregão, enquanto investidores aguardam nova pesquisa Datafolha e acompanham sinais sobre os juros nos Estados Unidos

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 out 2026, 11h30
Ibovespa - Bolsa de São Paulo - B3
Ibovespa - Bolsa de São Paulo - B3 (Patricia Monteiro/Bloomberg/Getty Images)
Continua após publicidade
Ibovespa abre em alta com eleições e cenário externo no radar Priorize VEJA no Google

O Ibovespa abriu em alta nesta quinta-feira, 1º, primeiro pregão de outubro, em uma sessão marcada pela expectativa com a reta final das eleições e pelos próximos sinais sobre a política monetária dos Estados Unidos. Por volta da abertura, o principal índice da Bolsa brasileira avançava 0,42%, aos 187 122 pontos.

No mercado doméstico, as atenções estão voltadas para a divulgação de uma nova pesquisa Datafolha nesta quinta-feira, a três dias do primeiro turno das eleições. O levantamento foi realizado entre 28 de setembro e 1º de outubro e ouviu 2.506 eleitores, com margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Pesquisas eleitorais são retratos das intenções declaradas pelos entrevistados no período de coleta, e não previsões do resultado da eleição.

O mercado também acompanha o cenário externo. O dólar começou a sessão em alta frente ao real, acompanhando o fortalecimento da moeda americana no exterior. Na abertura, a divisa era negociada perto de 5,19 reais.

Para Fábio Murad, consultor da Wiser Asset, a proximidade da eleição pode aumentar os ajustes nas posições dos investidores, ao mesmo tempo que o mercado acompanha a sinalização de dirigentes do Federal Reserve. “O dólar começa outubro em leve alta, acompanhando o fortalecimento global da moeda americana e refletindo possíveis ajustes de posição após a queda da véspera. A mudança de mês e a proximidade do primeiro turno favorecem uma revisão da exposição ao real e da proteção das carteiras, enquanto investidores aguardam a pesquisa Datafolha, o debate presidencial e os discursos de dirigentes do Fed”, afirma.

Siga
Continua após a publicidade

Apesar da valorização da moeda americana, Murad chama atenção para o desempenho relativo do real. No momento analisado por ele, o dólar avançava 0,14% no Brasil, ante altas de 0,47% em relação ao peso mexicano e de 0,79% diante do rand sul-africano. Segundo o consultor, a diferença indica que fatores domésticos estavam ajudando a reduzir parte da pressão externa sobre a moeda brasileira. Entre eles está o nível elevado da Selic, que pode aumentar a atratividade de ativos denominados em reais.

Juros americanos seguem no radar

Continua após a publicidade

Nos Estados Unidos, investidores continuam atentos aos próximos passos do Federal Reserve. A inflação medida pelo PCE avançou 0,3% em agosto, abaixo das expectativas do mercado, mas as atenções agora se voltam aos discursos de integrantes do banco central americano. “O alívio provocado pela inflação americana abaixo do esperado não eliminou o risco de novos aumentos dos juros nos Estados Unidos. Os discursos dos dirigentes do Fed serão importantes para mostrar quanto aquele resultado altera a avaliação da autoridade monetária”, diz Murad.

Uma sinalização de juros mais altos por mais tempo pode aumentar a atratividade dos títulos americanos e fortalecer o dólar internacionalmente, enquanto uma postura menos restritiva tende a favorecer ativos de maior risco.

Continua após a publicidade

No Brasil, a proximidade do primeiro turno adiciona outro componente de volatilidade. Para Murad, os efeitos econômicos das propostas discutidas na campanha passam principalmente pelas expectativas dos agentes sobre gastos públicos, dívida e execução das medidas apresentadas pelos candidatos. “A composição do Congresso também será importante para avaliar a viabilidade das medidas do próximo governo”, afirma.

O mercado chega a outubro depois de um setembro positivo para a Bolsa. O Ibovespa encerrou a quarta-feira, 30, com alta de 1,37%, após ter avançado 0,46% na sessão anterior. Murad avalia que as oscilações podem permanecer frequentes até o encerramento do processo eleitoral, enquanto os investidores também acompanham a trajetória dos juros americanos e do dólar internacional.

Publicidade
TAGS:
Aplicações
B3
Economia
Ibovespa
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA RELÂMPAGO

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).