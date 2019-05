IBGE sobe projeção da safra de grãos para 231,5 milhões de toneladas

A safra de grãos neste ano deve chegar a 231,5 milhões de toneladas, divulgou nesta quinta-feira, 9, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Caso a previsão se concretize, a produção será 2,2% maior em relação aos 226,5 milhões de toneladas colhidos na safra de 2018.

Os principais responsáveis pelo aumento da previsão foram as projeções mais otimistas para as produções de milho (0,6%), soja (0,1%), sorgo (11%), trigo (7,1%) e algodão herbáceo (1,8%). A estimativa do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola de abril do instituto é 0,6% maior do que a previsão passada, feita em março.

A área colhida também deve fechar o ano com crescimento de 2,2% em relação a 2018, uma redução de 0,1% na comparação com a estimativa feita em março.

Segundo o gerente da pesquisa, Carlos Antônio Barradas, o clima continua bom o que favoreceu, por exemplo, a safra do milho. “O otimismo em relação ao clima também contribuiu para essa estimativa de aumento de produção dos cereais de inverno. Como em algumas regiões produtoras de trigo houve a colheita antecipada da soja, pode ser que aumente a janela de plantio desses cereais”, completa.

Entre as três principais culturas do país, apenas o milho deverá ter crescimento em relação a 2018 (12,6%). A soja deverá ter queda de 4,4%, e o arroz, de 10,6%.