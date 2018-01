Honda chama 86 mil Fit e City para trocar airbags defeituosos

A Honda está convocando 86.516 proprietários dos veículos modelos Fit e City para substituição do insuflador do airbag do passageiro. O recall dos airbags defeituosos começa no dia 22 deste mês.

Serão atingidos pelo recall os veículos produzidos entre 2012 e 2013 (confira chassis envolvidos abaixo).

A possível falha dessa peça pode ocasionar lesões graves e até mesmo a morte do passageiro do veículo. Em caso de colisão frontal, poderá haver o rompimento da estrutura do insuflador e, eventualmente, ocasionar a projeção de fragmentos metálicos no interior do veículo.

Em caso de colisão primordialmente frontal de intensidade moderada ou severa, situação em que o acionamento do sistema de airbag é esperado,

A substituição da peça pode ser realizada gratuitamente em qualquer concessionária autorizada da marca. O agendamento do serviço pode ser feito pelo site ou Central de Atendimento: 0800-701-3432.

Ao menos 17 mortes são atribuídas ao caso dos airbags defeituosos. A Takata, fornecedora dos airbags, era responsável pelo fornecimento da peça para diversas montadoras, inclusive a Honda. A Takata pediu recuperação judicial depois que o caso veio à tona.

Estima-se que mais de 30 milhões de carros tenham sido convocados em todo o mundo para o recall dos airbags defeituosos.