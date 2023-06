Haddad: Programa de carros foi repaginado para focar em ônibus e caminhão

Segundo o anúncio de Alckmin sobre os carros, haveria, com desconto entre 1,5% a 10,7% no valor final do carro. Ao invés de aplicar um percentual, o governo deve conceder créditos tributários às montadoras, para que haja o desconto na nota fiscal. O valor do desconto vai variar conforme o preço do veículo (quanto mais barato, mais desconto), a eficiência energética e a densidade industrial, ou seja, quanto a produção movimenta no mercado nacional.