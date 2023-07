Haddad contesta alíquota projetada pelo Ipea para a tributária, de 28%

Segundo a pesquisa do Ipea, as exceções incluídas no texto da reforma, alterado na Câmara dos Deputados, podem levar a uma redução no crescimento esperado para a economia, o que segundo Haddad é um alerta importante para calibrar a medida. O texto começa a tramitar no Senado a partir de agosto, com previsão de dois meses de discussões entre a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e plenário antes de ser aprovada.

O cenário traçado pelo Ipea levando em conta o texto original da tributária era um crescimento de 5,75% até 2036. Com as mudanças promovidas, o impacto no crescimento cai para 2,39%.