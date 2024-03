Haddad comemora PIB, mas afirma que país precisa de mais investimentos

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comemorou o resultado do PIB de 2023 e disse ver espaço para expansão neste ano, ainda que em menor grau. No primeiro ano de Haddad na Fazenda, o país cresceu 2,9%, segundo dados divulgados pelo IBGE. O desempenho é ligeiramente inferior ao de 2022, quando a alta foi de 3%, mas muito superior ao que estimava o mercado no começo do ano passado — tímido 0,8%.

Para este ano, o ministro mantém a projeção já divulgada pela Fazenda, de 2,2% — mais otimista que o 1,75% projetado pelo mercado. “Olhando para a inflação e olhando para mercado de trabalho, todas as variáveis, nós temos um bom espaço para crescer neste ano, se nós continuarmos, o Congresso ouvindo a Fazenda, negociando os projetos para ir corrigindo as contas públicas que estavam totalmente desorganizadas. Organizando as contas públicas de um lado, e a política monetária atuando na mesma direção, nós temos condição de manter a projeção de 2,2% de crescimento neste ano”, disse o ministro a jornalistas.

Haddad disse que, para um maior crescimento, são necessários mais investimentos. Em 2023, a taxa de investimentos ficou em 16,5%, abaixo dos 17,8% de 2022. “Precisamos de investimento para fazer a economia rodar. Ano passado não foi investimento, foi produção agrícola, consumo das famílias, consumo do governo, exportações. Isso que puxou [o PIB]. Investimento foi a variável que menos acompanhou essa evolução”, disse. A Formação Bruta de Capital Fixo, variável sob a ótica da demanda que mede investimentos, recuou 3,1% no ano passado.

Arrecadação

O ministro destacou que a expectativa para um bom 2024 passa por alguns indicadores já disponíveis, como a arrecadação, que vem surpreendendo a equipe econômica. “Está bom do ponto de vista de arrecadação. Isso está nos surpreendo. E estou falando de arrecadação não extraordinária, não coisas que podem ter entrado, por exemplo, fundos fechados, pode ter vindo uma boa arrecadação de fundo fechado. Mas, mesmo excluindo da conta essas eventualidades, que vão entrar uma vez e depois vai entrar só o fluxo, mas o estoque é uma vez só, a arrecadação está indo bem, incluindo o da Previdência”, explicou.