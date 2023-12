Haddad cancela ida à reunião do Mercosul para focar na agenda do Congresso

O ministro corre contra o tempo para aprovar as medidas que podem dar sustentabilidade à meta fiscal de 2024, que é de zerar o déficit. A principal proposta que está em tramitação é a medida provisória (MP) que retoma a tributação federal de empresas que têm benefícios no ICMS para custeio. O objetivo é levantar 35 bilhões de reais em 2024, mas esse valor pode ser revisado para baixo com mudanças do Legislativo. A proposta pode ser votada apenas na próxima semana.

O governo tenta incluir no texto alterações no Juro sobre Capital Próprio (JCP) na MP. Essa modalidade de distribuição de lucros remunera acionistas de uma empresa com um pagamento menor de impostos. Originalmente, a proposta estava no texto sobre a taxação de fundos offshore e exclusivos, porém foi retirada para facilitar a aprovação da proposta — que agora aguarda sanção do presidente Lula.