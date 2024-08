Indicado por Lula, Galípolo defende atuação técnica e cautelosa do BC

O indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o Banco Central, Gabriel Galípolo, vem falando bastante ao mercado sobre o que pensa da política monetária. O ex-secretário da Fazenda, e economista próximo ao PT, defende uma atuação independente do Banco Central, e vem pregando decisões técnicas, em uma visão muito alinhada a do atual presidente, Roberto Campos Neto. Na última segunda-feira, em evento no Piauí, Galípolo afirmou que o Banco Central está “aberto a todas as alternativas” para a política monetária, isto é, pode subir juros se necessário. O patamar da taxa de juros, atualmente em 10,5% por ano, é um dos grandes pontos de tensão do Palácio do Planalto com o Banco Central.

“A função do BC é ser mais cauteloso, diante de uma economia que parece dar sinais de moderação lá fora, enquanto aqui assistimos a sinais de resiliência maior. Por isso, o BC assumiu uma posição mais conservadora, interrompeu o ciclo de cortes e fica agora dependente de dados”, disse na ocasião. “Vamos ‘consumir’ os dados a cada reunião do Copom [Comitê de Política Monetária] para analisar como a economia está avançando para, então, tomarmos nossas decisões”, afirmou o economista.

O indicado do governo ao BC destacou ainda que o cenário brasileiro é diferente dos Estados Unidos. Por lá, a inflação vem convergindo para a meta e as apostas para redução da taxa de juros só aumentam. “Esse não me parece ser o cenário que assistimos no Brasil”, disse. “Do ponto de vista das expectativas, elas estão desancoradas, com uma inflação que vai aos poucos se distanciando da meta.”

Continua após a publicidade

Indicação