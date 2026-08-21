Grupo SBF prepara nova plataforma de corrida com lojas, conteúdo e streaming

Gustavo Furtado, CEO do Grupo SBF, controlador da rede de artigos esportivos Centauro e distribuidor da marca Nike no Brasil, prepara uma nova investida no mercado de corrida. Batizada de Spoon, uma plataforma de varejo reunirá tênis, roupas e acessórios para corredores, vendidos tanto em lojas físicas quanto digitais.

A Spoon quer ir além do varejo. Os planos incluem notícias, podcasts e conteúdo para streaming. A estratégia de Furtado é reunir corredores em uma comunidade e converter audiência em clientes, combinando informação, entretenimento e vendas.