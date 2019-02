Grécia diz que concluiu conversas com FMI sobre empréstimos

ATENAS (Reuters) – A Grécia informou nesta quinta-feira que concluiu as conversas com o Fundo Monetário Internacional (FMI) sobre uma vital parcela de ajuda e que vai continuar as discussões com os inspetores da União Europeia (UE).

“Durante um encontro do (ministro de Finanças) Evangelos Venizelos com os principais inspetores da troika, as conversas com o FMI foram concluídas”, informou o ministério em comunicado.

Um grupo de inspetores da União Europeia (UE), do FMI e do Banco Central Europeu (BCE) –conhecido como troika– retomaram na semana passada a revisão do progresso da Grécia sobre um acordo de ajuda, e uma autoridade do FMI disse que a última revisão do Fundo sobre o programa de empréstimo à Grécia será concluída dentro de dias.

Sem a ajuda, Atenas pode ficar sem recursos já no início do próximo mês, levando a um rápido default que poderia aprofundar a zona do euro numa crise de dívida que já tem golpeado os mercados financeiro em todo o mundo.

Um autoridade sênior da troika disse à Reuters na quarta-feira que a parcela de ajuda à Grécia provavelmente será liberada, mas Atenas precisa primeiramente fazer mais para convencer seus credores de que pode implementar as reformas.